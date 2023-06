Lautaro: “Il City gioca un calcio che mi piace molto. Speriamo che vinca la squadra migliore e soprattutto che sia la nostra”

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni della UEFA in vista della finale di Champions League di sabato. Ecco le sue parole: “Indubbiamente una delle squadre più forti al mondo. Gioca un calcio che mi piace molto e sarà un’avversaria difficilissima da affrontare. Ma abbiamo giocato contro squadre toste già nella fase a gironi e nella fase a eliminazione diretta e ci siamo comportati molto bene. Non capita di giocare una finale di Champions League tutti i giorni, sarà un sogno che diventa realtà per tutti noi e dobbiamo lavorare sodo per giocare al meglio. Speriamo che vinca la squadra migliore e soprattutto che sia la nostra”.

Foto: Instagram Inter