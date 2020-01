Lautaro: “Il Barça? All’Inter mi amano. Lukaku è un grande. Su Conte e lo scudetto…”

“Sono molto felice qui all’Inter, la gente mi ama”, parole di Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tyc Sports, questi i passaggi più significativi: “Il Barcellona mi segue? Vuol dire che sto facendo bene le cose e devo proseguire su questa strada: questa è quello a cui penso quando vado a dormire. In un anno all’Inter sono cambiate tante cose. È arrivato un nuovo allenatore che vive la partita in modo speciale. Ci ha trasmesso tanto dal primo giorno, ha convinto i giocatori e le persone che lavorano qui a dare il meglio. E i risultati sono visti. Con Conte sono cresciuto molto e per questo mi godo il momento. Lukaku? Romelu mi aiuta molto, è un grande in campo e fuori: sono molto felice di aver incontrato questo tipo di persona e giocatore. Corsa scudetto? La Juve è una squadra che gioca a calcio molto bene, ha giocatori importanti. Noi vogliamo fare del nostro meglio, vincere il campionato è uno dei nostri obiettivi”, ha chiuso Lautaro.è

Foto: Twitter ufficiale Inter