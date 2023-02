Lautaro: “Ho la rabbia di non aver giocato il Mondiale nella miglior condizione fisica. Mi sto sfogando con l’Inter”

Durante l’intervista concessa a Prime Video, Lautaro Martinez è tornato a parlare della sua esperienza al Mondiale in Qatar con l’Argentina: “Ho ancora addosso la rabbia per non aver potuto giocare il Mondiale nella miglior condizione fisica possibile. Mi sto sfogando adesso con l’Inter, spero di continuare così ancora a lungo”.

Foto: Instagram Lautaro Martinez