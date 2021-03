Lautaro, gol pesantissimo: Inter a “più 9” sul Milan

Sono due le gare domenicali delle 15.00 valide per la 27a giornata di Serie A 2020-21: Torino-Inter e Parma-Roma.

All’Olimpico parte bene l’Inter, dopo soli 4′ Lautaro Martinez ci prova con un colpo di testa che termina di poco sopra la traversa. L’argentino ci riprova sfruttando un rinvio maldestro di Vojvoda, ma Lyanco lo anticipa all’ultimo istante disponibile. E’ sempre la squadra di Conte a cercare il gol, con il Toro rintanato nella propria metà campo, ma sono i granata ad avere l’occasione più grande dei primi 45′: alla mezz’ora Lyanco colpisce di testa sulla punizione di Verdi ed il pallone si stampa sul palo. Termina dunque a reti bianche il primo tempo a Torino.

Nella ripresa si ferma Baselli, sfortunatissimo il centrocampista granata che alla prima da titolare dopo un anno è costretto nuovamente allo stop: verrà valutato domani in maniera approfondita.

Al 62′ sblocca la gara il solito Romelu Lukaku, Valeri punisce l’intervento in ritardo di Izzo su Lautaro Martinez ed il belga batte Sirigu dal dischetto.

Hakimi sfiora il raddoppio due minuti dopo il gol del vantaggio nerazzurro e al 70′ è il Torino a trovare la via del pareggio: una mischia su un calcio d’angolo vede Zaza andare alla conclusione, Handanovic respinge ma non può opporsi al tap-in di Sanabria. E’ 1-1 all’Olimpico-Grande Torino.

Ma all’86’ arriva il gol vittoria con Lautaro Martinez, l’argentino vola più in alto di tutti su un cross proveniente da Sanchez e infila Sirigu nell’angolino. Tre punti pesantissimi per la squadra di Antonio Conte, che si porta a +9 sul Milan: i rossoneri questa sera ospitano il Napoli per mantenere il passo.

Foto: Twitter Inter