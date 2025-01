Lautaro: “Gol? Guardo poco le statistiche, conta che vinca la squadra. Supercoppa primo obiettivo”

Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez si è presentato in conferenza stampa per parlare della finale di Supercoppa Italiana di domani, contro il Milan. L’attaccante ha parlato anche del tema dei pochi gol, e del modo in cui lo sta affrontando.

La finale: “Stimola tanto, è una finale ed è un derby: sappiamo tutti quanto è importante questa partita. È il primo trofeo stagionale,, il primo obiettivo di quest’anno. Come diciamo sempre noi giochiamo per vincere tutti gli obiettivi che abbiamo e facciamo il massimo per portare l’Inter in alto. Guardo poco le statistiche, il gol è importante ma conta che vinca la squadra”.

Sul tema dei gol: “Ho riposato poco e non ho fatto la preparazione come volevo. C’è stato poco tempo, però io poi mi sento diverso: credo di aver vissuto momenti così, ma secondo me questo è il peggiore. Però mi sento bene, sento che sto tornando in forma come voglio stare io a livello di gioco e di squadra. Sono tranquillo anche se il gol non arriva, ci sono altri compagni che stanno segnando e questa è la cosa importante. Poi conta solo che l’Inter vinca, è quello che vogliamo tutti”.

L’autorità nelle vesti di capitano: “Il gruppo e la squadra sono importanti, riconoscono il lavoro che faccio per loro e questo è importante. Come dico sempre, quando non segno cerco sempre di dare il contributo alla squadra e penso di star facendo quello che posso, ne sono contento”.

Sul Milan: “Affrontiamo una squadra forte, l’unica che ci ha battuto in campionato. La partita con la Juve? Sicuramente è stata una partita che abbiamo visto tutti, hanno avuto poco tempo per lavorare col nuovo allenatore: la Juventus stava vincendo ma gli episodi contano tanto nel calcio. Noi continueremo a preparare la gara anche dal punto di vista mentale, i dettagli fanno la differenza ed è successo così l’altra sera”.

Il gol a Riyadh dello scorso anno: “Venire a giocare qui è stato importante in passato ed è stato importante aver vinto la coppa. È bello, sono riuscito a fare gol in due finali giocate qui: domani ci sarà la terza e sarà un derby, è importante preparare bene perché con l’Atalanta è stata una partita fisica però ci siamo come squadra. Faremo una grande gara”.

