Lautaro: “Giornata bellissima, sono molto felice. Partita non semplice come può dire il risultato”

Lautaro Martinez festeggia i 101 gol in nerazzurro e parla ai microfoni di Inter TV.

Queste le sue parole: “E’ successo quanto già accaduto con l’Atletico Madrid, abbiamo fatto fatica ad uscire dal basso per il loro pressing. Abbiamo visto un paio di cose con il mister al 45′ e abbiamo sbloccato una partita importante”.

Non dare punti di riferimento è un vostro punto di forza? “Stiamo lavorando in maniera incredibile in settimana, salvo i primi minuti della partita poi abbiamo giocato soprattutto noi”.

Dopo il 100esimo gol, è arrivato il numero 101. Contento? “Oggi è stata una giornata bellissima per me, sono molto felice di aver raggiunto questo obiettivo”

Avresti mai pensato di arrivare fin qui? “Tante cose mi passano per la testa ora, da quando sono partito di casa a 15 anni non avrei pensato di arrivare a questo traguardo in un club così storico. Devo continuare così come sto facendo”.

Quest’Inter ha punti deboli? “Ci sono sempre cose da migliorare, nel primo tempo abbiamo faticato tanto contro una squadra che ci ha pressati alto. Dobbiamo imparare ad uscire più puliti come sappiamo fare”.

Foto: twitter Inter