Ufficiale: Lautaro Giannetti è un nuovo giocatore dell’Antalyaspor
13/08/2025 | 17:55:08
L’Udinese ha annunciato la cessione del difensore Lautaro Giannetti che saluta la causa bianconera per sposare il progetto Antalyaspor. Di seguito il comunicato del club friulano: “Udinese Calcio comunica di aver ceduto all’Antalyaspor, a titolo definitivo, il diritto alla prestazioni sportive di Lautaro Giannetti. A Lautaro il ringraziamento per la grande professionalità sempre dimostrata in questo anno e mezzo vissuto insieme. A lui un grande in bocca al lupo, non dimenticheremo le emozioni vissute insieme come il gol vittoria contro la Juventus a Torino“.
Foto: sito Udinese