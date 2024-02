Lautaro fa 100 in Serie A, Inter avanti 1-0 sul Lecce all’intervallo

L’Inter conduce per 1-0 sul Lecce al termine della prima frazione di gioco al Via del Mare. La gara si sblocca al 15′: pallone perso a centrocampo dal Lecce, Asllani trova Lautaro Martinez con l’esterno – Baschirotto lo tiene in gioco – e Falcone non può fare nulla nell’uno contro uno contro il Toro. Gol numero cento in Serie A per il capitano nerazzurro. Al 22′ arriva un’altra buona occasione per l’Inter, con Sanchez che cerca l’armeno in area e lo trova beneficiando di un intervento sbagliato della difesa leccese: il tiro è una rasoiata potente, che finisce fuori oltre il secondo palo.

Foto: Instagram Inter