Lautaro esulta sui social: “Questa maglia e questo paese meritano di vivere queste gioie. Non vogliamo fermarci”

Archiviata la stagione con l’Inter, Lautaro Martinez si sta dedicando agli impegni con l’Argentina. L’Albiceleste ieri sera ha avuto la meglio nella finalissima contro l’Italia a Wembley e l’attaccante di Bahia Blanca è stato uno dei protagonisti. Lautaro su Instagram pubblica un post esternando la sua gioia per il trofeo conquistato: “Con umiltà e tanto lavoro. Continuiamo non ci fermiamo, non ci accontentiamo, vogliamo di più. Questa maglia, questo simbolo, questo Paese merita di vivere queste gioie e daremo tutto per continuare a raggiungere gli obiettivi e rendere felice te che ci accompagni sempre ovunque gioca l’Argentina”

Foto: Twitter Argentina