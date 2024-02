Lautaro: “Era importante prendere i tre punti, abbiamo studiato la Juventus”

Dopo la vittoria importantissima di ieri contro la rivale Juventus, l’Inter si invola in solitaria al primo posto della classifica. Così Lautaro Martinez ha parlato riguardo alla prestazione della sua squadra e alla Juventus:

“È una vittoria che conta tanto perché abbiamo giocato contro la squadra che ci insegue in classifica. Era importante portare questi tre punti a casa, continuiamo sulla strada giusta. Sono molto contento, queste partite servono tanto perché ti fanno crescere in tutti gli aspetti. Faccio i complimenti ai miei compagni per l’ottimo lavoro di squadra e per questi tre punti fondamentali”.

I tiri da fuori sono una soluzione?

“Abbiamo parlato tantissimo, abbiamo visto tanti video della Juventus e giocano tutti dietro per cercare la ripartenza. Abbiamo fatto un’ottima gara anche a livello di gioco”.

Foto: Instagram Lautaro