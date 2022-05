Lautaro: “Dybala all’Inter? E’ un grande giocatore e andrà dove si sentirà felice”

Ai microfoni di TycSports ha parlato Lautaro Martinez che si sofferma su Dybala accostato all’Inter: “Non abbiamo toccato l’argomento. Abbiamo parlato di tante cose, della sua situazione e di tutto, ma oggi pensa alla Nazionale e il suo futuro si deciderà quando queste partite saranno finite. È un giocatore con qualità, personalità e spero che giochi dove si sente più a suo agio, dove è felice”

Riguardo la sfida contro l’Italia, l’attaccante esclama: “Sarà una partita importante per noi per quello che significa, al di là del fatto che non parteciperà al Mondiale. Conosciamo le loro caratteristiche, i loro giocatori… Sono una rivale di alto livello. Ci aspetta un test molto importante per vedere a che punto siamo”

Foto: Twitter Inter