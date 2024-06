Lautaro: “Dualismo con Julian Alvarez? Non c’è problema. Il mister non ha bisogno di spiegarci nulla”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter e della Nazionale argentina, ha segnato nella notte nell’esordio dei suoi in Copa America contro il Canada.

Queste le sue parole: “È importante fare sempre con quello che chiede il commissario tecnico. Io sono riuscito ad avere due situazioni importanti quando sono entrato e una sono riuscito a convertirla in gol”.

Sul dualismo con Julian Alvarez: “Il mister non deve spiegarci nulla su questo tema, lui ci sostiene e ci incoraggia. Ovviamente deve prendere delle decisioni e queste vengono rispettate. Chi va in campo dà sempre il massimo e la stessa cosa la fa anche chi subentra perché si cerca sempre di dare tutto quando si va in campo”.

Foto: Instagram Lautaro