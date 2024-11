Lautaro dopo la rete col Perù: “Gol da Pallone d’Oro? No, è un discorso finito”

TyC Sports ha intervistato Lautaro Martinez dopo il gran gol in sforbiciata rifilato al Perù, che ha portato i tre punti nel girone all’Argentina. “Che diranno dal Pallone d’Oro? Se l’avessi fatto una o due settimane prima?”, ha ironizzato l’inviato argentino, strappando un sorriso al capitano interista. Domanda chiaramente provocatoria rispetto al settimo posto: “No, è già finito questo discorso. Non parlo più. La verità è che sono contento per la settima posizione, ma come ho detto mi aspettavo un po’ di più”.

Parlando del gol, invece: “Era un pallone che stava arrivando all’indietro, quindi sono davvero contento perché è finito in porta ed è stato sufficiente per vincere”.

Foto: Instagram Lautaro