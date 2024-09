Lautaro: “Dopo il derby abbiamo parlato poco e lavorato tanto”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centravanti dell’Inter, Lautaro Martinez ha così parlato dopo la vittoria contro l’Udinese. “Abbiamo sofferto un po’, conoscevamo la squadra che affrontavamo ed un campo difficile. Dopo il derby abbiamo parlato poco e abbiamo lavorato tanto. Sicuramente era importante per me ritrovare questo gol, l’attaccante vuole fare gol. Prima lavoro per la squadra, poi se riesco a segnare meglio ancora. Devo continuare a lavorare, l’importante è la squadra che deve vincere”.

Infine: “Come si torna l’Inter dello scorso anno? Atteggiamento giusto, lavorare sempre di più e rimanere umili. Dobbiamo alzare il livello ogni giorno”.

Foto: Instagram Inter