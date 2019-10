Lautaro con deviazione e Lukaku lanciano l’Inter. Brescia ko 1-2

L’Inter cancella il mezzo passo falso con il Parma sbancando Brescia non con poca fatica. Apre le marcature Lautaro Martinez al 23′, il suo destro da lontano viene deviato da Cistana e beffa Alfonso. Nella ripresa i padroni di casa entrano con maggiore convinzione e schiacciano l’Inter, ma Lukaku tira fuori dal cilindro una perla scaraventando in porta la sfera con un sinistro potente e preciso. Partita chiusa? No. Bisoli si incunea in area, calcia e la respinta di Handanovic finisce prima su Skriniar e poi in rete. Handanovic si supera ancora su Balotelli, ma finisce così. Conte si porta, aspettando Juventus-Genoa, in testa alla classifica a quota 25. La formazione di Corini, mai doma nel secondo tempo, resta in terzultima posizione con 7 punti.

Martedì 29 ottobre

19:00 Parma-Verona 0-1 (Lazovic)

21:00 Brescia-Inter (autogol Skriniar – Martinez, Lukaku)

Mercoledì 30 ottobre

19:00 Napoli-Atalanta

21:00 Cagliari-Bologna

21:00 Juventus-Genoa

21:00 Lazio-Torino

21:00 Sampdoria-Lecce

21:00 Sassuolo-Fiorentina

21:00 Udinese-Roma

Giovedì 31 ottobre

21:00 Milan-Spal

CLASSIFICA: Inter 25; Juventus 23; Atalanta 20; Napoli 17; Roma 16; Lazio, Cagliari 15; Parma 13; Fiorentina, Bologna, Verona 12; Torino 11; Udinese, Milan 10; Sassuolo 9; Lecce, Genoa 8; Brescia, Spal 7; Samp. 4.

Foto: Serie A Twitter