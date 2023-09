Lautaro deluso da Lukaku: l’argentino ha smesso di seguire l’ex compagno sui social

Dopo il trasferimento di Romelu Lukaku alla Roma, ma soprattutto dopo la vicenda di mercato che ha visto coinvolto il belga questa estate, con il tradimento all’Inter, Lautaro Martinez, nuovo capitano dei nerazzurri, è stato uno dei più delusi dall’atteggiamento del belga. Il nuovo leader dell’Inter ha tolto il follow sui social a Big Rom.

Una scelta simbolicamente importante, nell’epoca in cui sui social si mandano segnali, soprattuto in periodo di calciomercato, come aveva fatto lo stesso Lukaku, nel mese di luglio.