Lautaro: “Dedico la vittoria a Pavard, spero che l’infortunio non sia grave. Scarpa d’Oro? Ovvio che ci penso”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato dopo il match vinto contro l’Atalanta. Ecco le sue parole a DAZN:

Sull’importanza della partita: “Abbiamo saputo soffrire. Loro in casa non avevano ancora preso gol, abbiamo fatto una gara discreta. Nei primi minuti un po’ meno poi ci siamo messi bene in campo e l’abbiamo sbloccata. Nel secondo tempo siamo stati maturi, portiamo a casa punti importanti”.

Sul gol: “Cerco di lavorare e crescere in ogni allenamento. Ci esercitiamo ogni giorno con i tiri da fuori. Scarpa D’Oro? Sono concentrato sull’Inter, però è ovvio che ogni tanto ci penso”.

Su Pavard: “Speriamo che l’infortunio sia meno grave del previsto. Gli dedico questa vittoria, ci sta dando una mano e ha grande qualità”.