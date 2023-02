Lautaro: “Da zero a sette titoli in due anni, questo mi motiva a crescere. In Qatar non stavo bene”

Lautaro Martinez, dopo la rete che ha deciso l’ultimo derby tra Inter e Milan, è stato ospite negli studi di ESPN e ha ricordato il Mondiale vinto con l’Argentina, soffermandosi sui problemi fisici che hanno condizionato la sua avventura in Qatar: “Messi si è avvicinato a me e mi ha detto di cercare di guarire bene, che avevano bisogno di me, che ero importante per il gruppo, per la squadra, e lì ho detto che non dovevo pensare a me, se non al gruppo. Stavo soffrendo molto e ne ho parlato anche con lui e lui mi ha dato il suo supporto. In Italia giocavo già con il dolore, ma l’avevo permesso. Quando abbiamo giocato l’ultima partita con l’Inter contro l’Atalanta ho sofferto molto. Ad Abu Dhabi ho parlato con Scaloni e gli ho detto la verità, che avevo un problema alla caviglia e che era meglio che mi desse riposo per arrivare nel migliore dei modi al primo appuntamento del Mondiale”.

La vittoria del Mondiale ha rigenerato Lautaro Martinez che punta ancora a vincere con la Nazionale e con l’Inter: “In un anno e mezzo, quasi due, sono passato da avere zero titoli a sette, questa è una cosa che mi motiva a continuare a crescere”.

Foto: Instagram Lautaro