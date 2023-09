Lautaro da record: poker da subentrato in 34′. Non era mai accaduto nella storia della Serie A

All’Arechi è andato in scena un vero e proprio Lautaro Martinez show! Il Toro ha trascinato l’Inter alla vittoria contro la Salernitana mettendo a segno quattro gol in 34′ da subentrato. Un autentico record. Infatti, Lautaro è il primo calciatore della Serie A a segnare una quadripletta da subentrato. A inizio match infatti Simone Inzaghi aveva scelto la coppia Thuram-Sanchez, anche in vista dell’impegno Champions infrasettimanale. Poi l’ingresso dell’argentino al 55′, proprio al posto di Sanchez. Lautaro ha sbloccato la partita al 62′ con un tocco sotto morbido a battere Ochoa. Il secondo toglie la paura, dopo che Legowski aveva pareggiato i conti (rete annullata dal VAR per fuorigioco). Poi il 3-0 su rigore e il quarto gol a chiudere i conti all’89’. In questa stagione 2023-2024, per Lautaro è il decimo gol fra tutte le competizioni, il nono in campionato.

Foto: Instagram Inter