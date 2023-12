Lautaro corre verso il ritorno in campo: “Manca sempre meno”

In casa Inter arrivano buone notizie sul recupero di Lautaro Martinez. Direttamente dal suo profilo Instagram l’attaccante argentino ha infatti aggiornato tutti sulle sue condizioni lasciando intuire un rientro imminente. “Manca sempre meno”, scrive il Toro a corredo di due immagini che lo immortalano durante una sessione di allenamento individuale in campo al centro sportivo nerazzurro. Un recupero importantissimo per l’inizio del 2024 dell’Inter.

Foto: Instagram Lautaro