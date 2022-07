Lautaro: “Contento di essere rimasto. Pronti per tornare a vincere”

Al margine della presentazione delle nuove maglie dell’Inter in piazza Gae Aulenti, l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez ha parlato così in conferenza stampa: “Siamo contenti di iniziare questa nuova stagione e di continuare con questo concetto di famiglia. Vogliamo far capire a tutti che lottiamo per questo e che siamo uniti anche fuori dal campo. Cosa trasmettere ai giovani? Di alzare il livello ogni giorno, di essere responsabili. È quello che ho sempre fatto da bambino. Oggi continuo a pensare che questo sia l’atteggiamento giusto. Sono contento di essere rimasto all’Inter. Sarà una stagione sicuramente impegnativa, ma siamo pronti per ritornare a vincere“.

Foto: Twitter Champions League