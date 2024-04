Lautaro commosso: “Siamo entrati nella storia dell’Inter. Rinnovo? Speriamo, dobbiamo trovare l’accordo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha così parlato dopo la vittoria dello scudetto: “Adesso mi verrà tanto da piangere, abbiamo lavorato e sofferto tanto, ci meritavamo questa allegria. Dedico la partita ai miei figli, alla mia famiglia e a tutti i tifosi. Nel calcio si può vincere e perdere, ma sicuramente stasera c’è tantissima felicità. Ho detto ai ragazzi che ci trovavamo in una situazione che non era mai capitata, dovevamo approfittare di questa opportunità perché ora tutto lo stadio è nostro”

Sul primo scudetto da capitano: “Quanto.è bello? Tantissimo perché portare al trionfo questo grande club, questa grande società, è incredibile. I tifosi ci spingono sempre, tutto questo è per loro, per le nostre famiglie, per lo staff e per tutti coloro che vivono al nostro fianco. Il percorso con Inzaghi è stato bellissimo, dobbiamo proseguire su questa strada. Ho vinto tanti titoli con questa squadra, dobbiamo proseguire così”.

Sul rinnovo: “Speriamo. Dobbiamo trovare un accordo con la società. Oggi voglio godermi questa vittoria, è dal Giappone che stiamo lavorando tantissimo, abbiamo cambiato dodici giocatori. Abbiamo conquistato la seconda stella, siamo entrati nella storia di questa società”.

Foto: Instagram Inter