Lautaro colpisce, Nico Gonzalez sbaglia un rigore: l’Inter in vetta da sola con una partita in meno

L’Inter vince 1-0 a Firenze. Decide un gol del solito Lautaro Martinez che insacca di testa dopo 14 minuti, sfruttando un calcio d’angolo di Asllani. Gara aperta però, bella Fiorentina, che ha comunque impegnato la compagine nerazzurra. Gol annullato a Nzola dopo pochi minuti per un fuorogioco dell’ attaccante. Fiorentina che ha sfiorato il pareggio al 32′ con Bonaventura, prodogioso intervento di Sommer su un suo tiro a botta sicura. Dal calcio d’angolo susseguente, enormi proteste viola per un calcio di rigore, con Bastoni che effettivamente cintura un calciatore viola e lo trattiene, ma anche l’intervemto del VAR fa proseguire.

Inter che in ripartenza è devastante. Thuram cade poco prima di battere a rete, incoampando da solo. Nel finale, chance ancora per Nzola , ma l’Inter si salva e chiude avanti 1-0 il primo tempo al Franchi.

Nella ripresa, l’Inter parte forte per provare a chiudere la gara. Chance per Thuram, ma la Fiorentina tiene. E risponde colpo su colpo. Italiano si gioca anche la carta Nico Gonzalez per provare a dare vivacità all’attacco. Al 75′, momento chiave della gara. Attacco della viola, palla in mezzo per Nzola, Sommer esce a valanga e con un pugno lo colpisce. L’azione continua, Pavard salva sulla linea ma il VAR richiama Aureliano e viene assegnato il calcio di rigore ai viola. Dagli 11 metri, bruttissima battuta di Nico Gonzalez che si fa ipnotizzare da Sommer.

Fiorentina che spinge alla disperata ricerca del pari, assalto della Fiorentina ma l’Inter tiene e vince 1-0. I nerazzurri si riprendono il primo posto in classifica, portandosi a +1 sulla Juventus, ma con una gara da recuperare e domenica sera ci sarà il Derby d’Italia al Meazza.

Foto: twitter Inter