Lautaro: “Ci sono momenti in cui la palla non vuole entrare. Neanche Ederson sa come ha parato il colpo di testa di Lukaku”

In mixed zone ha parlato Lautaro Martinez dopo la sconfitta in finale di Champions.

Queste le sue parole: “C’è delusione e tristezza, abbiamo messo in difficoltà la squadra più forte in questo momento e sicuramente c’è tanta amarezza. Però dobbiamo essere orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto non solo in questa partita ma in tutta la Champions. Abbiamo messo in difficoltà tante squadre di valore, abbiamo dimostrato al mondo che l’Inter ha qualità. Dobbiamo essere orgogliosi anche di quello che abbiamo fatto in finale, anche se c’è un dolore grandissimo in questa sconfitta. Volevamo portare questa coppa a casa ma per poco non ci siamo riusciti”.

Avete avuto tante occasioni alla fine: “Ci sono momenti dove la palla entra e altri no, oggi neanche Ederson sa come ha parato il colpo di testa di Lukaku, poi loro hanno fatto una partita di un livello più basso rispetto a quello che stavano dimostrando e lo abbiamo messi in difficoltà. Poi abbiamo avuto alcune occasioni ma non siamo riusciti a fare gol. Per quello hanno vinto loro”.

Foto: Instagram Inter