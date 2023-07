Lautaro: “C’è ancora amarezza per Istanbul, ma il livello è salito. Proveremo ad arrivare in fondo anche quest’anno”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il centravanti nerazzurro, Lautaro Martinez, ha così parlato in vista della prossima stagione: “Sto bene, mi sono allenato anche in vacanza e ho recuperato le energie, ne abbiamo spese tantissime quest’anno. Siamo pronti per questa stagione, avremo nuovi obiettivi e come sempre cercheremo di fare il massimo. Il livello è salito in tutto, abbiamo portato l’Inter in alto ed è normale che adesso ci si aspetti da noi qualcosa in più. Lo scorso anno ho giocato la stagione completa nonostante un problemino alla caviglia, sono felice”.

Sul futuro: “Siamo arrivati in fondo in tutte le competizioni, sono felice di aver dato una mano al club. C’è un po’ di amarezza per l’epilogo di Istanbul ma credo che la gente sia comunque orgogliosa di noi. Cerchiamo di migliorarci ogni giorni, abbiamo fame e voglia di vincere e proveremo anche quest’anno ad arrivare fino in fondo”.

Foto: Instagram Inter