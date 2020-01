Lautaro carica l’Inter: “Vogliamo vincerle tutte. Clausola? Sono felice qui”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter e autore del gol del 3-1 in casa del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la partita del San Paolo: “Duello con la Juve? Pensiamo al nostro lavoro. Cerchiamo solo di allenarci, migliorare, di fare ciò che ci chiede l’allenatore. E vogliamo provare a vincerle tutte per restare in alto, lavorando con la nostra convinzione e il nostro coraggio. La clausola sul contratto? Io sto facendo il miglior lavoro possibile all’Inter, naturalmente penso a questo, a dare il massimo. Sono felice di essere qui, orgoglioso di indossare questa maglia”, ha chiuso Lautaro.

Foto: Twitter ufficiale Inter