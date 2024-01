Lautaro carica l’Inter e lancia una frecciata alla Juve: “Proseguiamo per la nostra strada, senza guardare e parlare di nessuno”

Lautaro carica l’Inter in vista del derby d’Italia con la Juventus e lancia una frecciata ai bianconeri. Il capitano nerazzurro, sui social., scrive così: “Proseguiamo per la nostra strada, senza guardare e parlare di nessuno. Continuiamo così, insieme per i nostri obiettivi”.

Un riferimento magari alle parole di Allegri, che nelle ultime settimane aveva fatto alcune battute, anche lo stesso Inzaghi però, aveva commentato ieri sera, che non davano fastidio e non erano maleducate.

Foto: Instagram Inter