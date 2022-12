Lautaro carica l’Argentina: “Questa partita è il sogno di 47 milioni di persone”

Domani sarà il grande giorno: alle 16 scenderanno in campo Argentina e Francia per contendersi la Coppa del Mondo. Attraverso i propri social, Lautaro Martinez ha così presentato la finalissima di domani di Qatar 2022: “Giocare una finale mondiale difendendo questo Paese sul campo è il sogno supremo di 47 milioni di argentini. Eccoci #TodosJuntos nell’ultimo allenamento di questo mondiale, dopo un percorso di tanti sacrifici e tanto lavoro. Oggi mi sento enormemente orgoglioso di tutto quello che abbiamo realizzato in questi anni rappresentando il nostro Paese. Con il sostegno di tutti voi, dei nostri cari, della nostra gente, abbiamo realizzato cose molto importanti per l’Argentina. E vogliamo di più“.

Foto: Instagram Lautaro