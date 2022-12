Lautaro: “Avevo un problema alla caviglia. Ho dovuto fare infiltrazioni per un mese”

Non è stato di certo il Mondiale di Lautaro Martinez, schierato da titolare nella prima partita contro l’Arabia Saudita ha perso il posto negli undici di Scaloni di fronte a un grande Julian Alvarez. Rientrato in patria, il Toro ha parlato della sua esperienza al Mondiale, sottolineando come non fosse al 100% della sua condizione fisica: “La forza del gruppo è andata al di sopra dell’individuo. Avevo un problema con la caviglia, avevo sofferto molto e per un mese ho dovuto fare infiltrazioni. Forse non è stato un Mondiale come mi aspettavo, non stavo giocando sereno”.

Foto: Instagram Lautaro