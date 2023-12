Lautaro apre (follia di Marusic), Thuram chiude: 2-0 Inter e più 4 sulla Juve. Espulso Lazzari

L’operazione fuga per l’Inter riesce, all’Olimpico, contro la Lazio. I nerazzurri vincono 2-0 e provano la prima fuga stagionale in campionato, portandosi a +4 sulla Juventus. Primo tempo di marca Lazio, possesso palla dei padroni di casa, che creano i presupposti in un paio di occasioni, per il gol. E’ Immobile il più pericoloso. L’Inter aspetta e cerca di colpire. Al 40′, i nerazzurri colpiscono. Con la Lazio in possesso, Gila indica a Marusic il retropassaggio. Il terzino esegue, ma di fatto regala la palla a Lautaro, mandando in porta l’argentino: il 10 interista, a tu per tu con Provedel, non sbaglia, per l’1-0 interista. Nella ripresa, la Lazio comincia abbastanza bene, provando a rientrare in parità.

Nel momento di maggiore pressione della Lazio, colpisce ancora la compagine di Inzaghi al 66′. Grande azione di Barella, che serve Lautaro, ancora Barella, scarica per Thuram che insacca di sinistro la rete del 2-0.

La Lazio accusa il colpo, andando al tappeto, senza riuscire a reagire. Nel finale, all’88’, Lazzari manda a quel paese l’arbitro e viene espulso, lasciando i suoi in 10 per i 6 minuti di recupero.

Nell’extra time, ancora chance per l’Inter per il tris, con Mkhitaryan, miracolo di Provedel. Finisce 2-0 per l’Inter che effettua l’operazione allungo sulla Juventus, portandosi a +4, con 41 punti, contro i 37 dei bianconeri. Primo allungo in classifica.

Per la Lazio, grande crisi in campionato, con soli 21 punti in classifica.

