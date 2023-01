Lautaro approfitta dell’errore di Marí e porta l’Inter in vantaggio sul Monza: 2-1 all’intervallo

Si chiude con l’Inter in vantaggio per 2-1 sul Monza la prima frazione di gioco all’U-Power. I nerazzurri sbloccano la gara con Matteo Darmian, bravo ad avventarsi sul cross di Bastoni dalla sinistra, approfittando della pessima lettura della difesa brianzola. Ma è immediata la replica dei padroni di casa che trovano il pari con Ciurria con un grandissimo sinistro a giro appena dentro l’area d rigore. L’Inter passa nuovamente in vantaggio con la prima rete da campione del Mondo di Lautaro Martinez che sfrutta l’errore clamoroso di Pablo Marì a pochi passi dalla porta sguarnita.