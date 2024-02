Lautaro altro record: terzo interista a segnare almeno 20 gol per tre stagioni di fila in Serie A

Lautaro Martínez è il terzo giocatore a segnare almeno 20 gol per tre stagioni di fila in Serie A con la maglia dell’Inter, dopo Giuseppe Meazza (che ha il record con cinque stagioni di fila dal 1929/30 al 1933/34) e Stefano Nyers (quattro – dal 1948/49 al 1951/52). Inoltre, con i 125 gol segnati in maglia nerazzurra, ha superato Mauro Icardi nella classifica all time dei cannonieri dell’Inter.

Foto: Instagram Lautaro