Lautaro: “All’Inter gli ultimi mesi ho giocato con le infliltrazioni alla caviglia. Ero sul punto di operarmi”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Argentina e dell’Inter, ha parlato a Marca direttamente dalla Copa America e di alcuni suoi problemi fisici.

Queste le sue parole: “La serie di vittorie è arrivata grazie al lavoro che tutti stiamo facendo. Anche quando la palla non entrava ero tranquillo, perché so che do sempre il cento per cento per questa maglia e mi ammazzo in ogni allenamento”.

Lautaro ha parlato anche di cosa avesse passato causa infortunio: “Ero sul punto di operarmi, la caviglia ha sofferto molto. Ho fatto infiltrazioni per le partite e avevo molto dolore. Ho stretto i denti e sono arrivato fino alla fine. Nel mio club giocavo con gli antinfiammatori e mi faceva molto male la caviglia. Ho giocato per diversi mesi con le infiltrazioni”.

Foto: Instagram Lautaro