Lautaro al 91’: la Supercoppa italiana è dell’Inter. Il Napoli in 10 dal 60’ (espulso Simeone)

Primo tempo che si è chiude sullo 0-0, anche se è l’Inter ad aver fatto la partita, costruendo diverse palle gol e tirando di più verso la porta di Gollini. Al 15′ occasione per Dimarco: rimessa di Darmian, il Napoli cerca di allontanare e da fuori area l’esterno calcia potentemente e la palla esce di poco. Al 17′ potente tiro da fuori di Calhanoglu, Gollini blocca. Poi si scuote il Napoli che in ripartenza prova a fare qualcosa, con un buon Kvara, fermato sempre dalla retroguardia interista.

Nella ripresa, si parte con un minuto di silenzio per la morte di Gigi Riva, fischiato in maniera vergognosa dai tifosi sauditi.

Si riparte con una partita più tesa, ammoniti Zerbin, De Vrij, Simeone e Barella in pochi minuti. La gara svolta al 60′. Pestone di Simeone ad Acerbi e secondo giallo per l’attaccante argentino. Napoli in 10, Mazzarri inviperito. L’Inter schiaccia i campioni d’Italia nella propria tre quarti campo. Inzaghi si gioca la carta Frattesi , Arnautovic e Sanchez dietro le punte. Occasioni a grappoli per i nerazzurri. Gollini salva su Frattesi e Calhanoglu. All’88’, ancora Frattesi davanti a Gollini, viene murato.

Nei minuti di recupero, sfondano i nerazzurri. Pavard spinge sulla destra, mette in mezzo dove c’è il solito Lautaro che non sbaglia. 1-0 Inter, al 91. Evitati i calci di rigore, Mazzarri lascia il campo. Lautaro eguaglia Bobo Vieri come gol in maglia nerazzurra.

Il Napoli prova nel finale a spingere, una reazione d’orgoglio dei campani che però devono alzare bandiera bianca. La Supercoppa è ancora dell’Inter, terzo successo di fila per i nerazzurri e per Simone Inzaghi, nella competizione.

Foto: Instagram Inter