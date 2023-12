Lautaro: “Abbiamo lanciato un segnale importante, anche a noi stessi. Thuram? Non me lo aspettavo così forte”

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Lazio.

Queste le sue parole: “È un segnale importante anche per noi stessi, stiamo facendo un percorso importante qui all’Inter e tutti i nuovi arrivati hanno capito cosa vuol dire giocare per questa maglia. E’ importante avere una squadra dove non siamo undici, ma venticinque”.

Sul discorso alla squadra: “Che avevo bisogno di tutti: portare la fascia non è comandare lo spogliatoio, è una responsabilità, ma ho bisogno di tutti, specie di chi ha esperienza. È stato importante avere a disposizione tutti, anche i giovani che sono arrivati”.

Chi vorresti evitare in Champions? “A San Siro abbiamo avuto tante difficoltà con la Real Sociedad, ma ci accontentiamo del passaggio del turno. Sapete che per vincere i trofei bisogna vincere contro tutte, vediamo chi ci toccherà”.

Su Thuram: “Sinceramente non me lo aspettavo così forte, vedo ogni giorno un giocatore maturo, fisicamente forte e che vuole crescere in ogni aspetto. È importantissimo per noi e ci sta dando una grande mano. Con Lukaku era un’altra cosa, lì eravamo spesso in due al centro, con Marcus invece ci muoviamo entrambi tanto”.

Foto: Instagram Inter