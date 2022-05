Lautaro: “Abbiamo fatto un grande lavoro per essere qui, vogliamo vincere”

Lautaro Martinez si è concesso ai microfoni di Inter TV per presentare la finale di Coppa Italia di questa sera: “Sappiamo che abbiamo fatto un grande lavoro per essere qui, vogliamo vincere. Significa tanto essere qui. È una finale e va affrontata come tale, è una partita che sarà decisa dai dettagli. Io sono felice e sono tranquillo, c’è tutta la mia famiglia qui e spero di festeggiare al fischio finale con loro e con i tifosi“.

Foto: Twitter Inter