Lautaro: “Abbiamo dimostrato un’altra volta che Milano è nerazzurra”

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria nel derby contro il Milan arrivata grazie ad un suo gol: “Queste partite sono come si vive in Argentina. Sono molto contento, abbiamo dimostrato giocando a calcio che Milano è nerazzurra”. Poi ha proseguito: “L’ho detto dopo il Mondiale: vincere la Coppa del Mondo è il regalo più bello della mia carriera. Ho imparato tanto e cerco di trasmetterlo in campo”. E sulla fascia da capitano: “Ho lavorato tanto e cerco sempre di dare il massimo. Questa partita è speciale vincerla e stasera l’abbiamo fatto un’altra volta”.

Foto: Instagram Inter