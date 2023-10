L’Austria vince 1-0 sul campo dell’Azerbaigian e stacca il pass per Euro2024

L’Austria è l’ottava qualificata a Euro 2024! La selezione di Ralf Rangnick ha staccato il biglietto per la Germania andando a vincere sul campo dell’Azerbaigian di Gianni De Biasi. La decide Marcel Sabitzer al 48′ e a Baku finisce 0-1. Sarà la quarta partecipazione alla fase finale del torneo per la selezione, dopo quelle del 2008 come paese organizzatore, 2016 e 2020.

Foto: Instagram Austria