L’Austria domina una brutta Italia: termina 2-0 l’amichevole delle “escluse”. A segno Schlager e Alaba

Il 3-4-3 ha dato le risposte attese dal ct Mancini. L’amichevole delle escluse dal Mondiale al Qatar tra Austria e Italia finisce per 2-0 in favore dei padroni di casa. Un risultato maturato in un primo tempo disastroso degli azzurri perché la squadra di Rangnick, dopo il salvataggio in apertura di Alaba su di Dimarco, ha dominato in lungo e in largo. Costruendo tutte le occasioni più pericolose della prima frazione di gioco. L’errore di Verratti al 6′ ha aperto il campo al gol del vantaggio austriaco: palla persa in mezzo al campo in un contrasto al limite con Xaver Schlager, centrocampista che ha poi chiuso l’azione dopo il suggerimento coi tempi giusti di Arnautovic. Pochi minuti dopo poteva accadere la stessa cosa: altra palla persa da Verratti, altro uno contro uno con Donnarumma che salva. Ai primi terribili otto minuti non ha fatto seguito una frazione migliore. E i padroni di casa colpiscono un palo con Adamu, prima di trovare il gol del raddoppio con Alaba su calcio di punizione con un tiro potente ma non angolato, sul quale Donnarumma – alla cinquantesima presenza in azzurro – avrebbe potuto fare qualcosa in più. Un’Italia in grande difficoltà e il ct Mancini prova a cambiare il rullino della gara affidandosi a ben quattro cambi: dentro Pessina, Scalvini, Chiesa e Zaniolo, fuori Gatti, Di Lorenzo, Politano e Grifo. Ma anche il passaggio al 3-5-2 non porta a grandi cambiamenti. Nella ripresa i subentrati hanno avuto tre opportunità per riaprire la partita ma anche l’Austria, a più riprese, ha sfiorato il 3-0. I padroni di casa hanno vinto e l’hanno fatto meritatamente contro un’Italia deludente. Una brutta conclusione di un anno ancor più brutto.

Foto: Instagram Nazionale austriaca