Laurienté: “Spero di essere più costante, ho dimostrato di poter fare grandi prestazioni”

Armand Laurienté, attaccante del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista So Foot trattando diversi temi: “Quest’anno spero di essere più costante, ci vorrà più lavoro. Ho dimostrato di poter fare grandi prestazioni ma devo migliorare. Da settembre avevo un problema al menisco, mi sono operato per scelta. Mi paragonano a Kylian Mbappè? Non è molto probabile che io sia paragonato a calciatori come lui o Drogba”.

Foto: Twitter Sassuolo