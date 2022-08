Il Sassuolo mette a segno un altro colpo di mercato. Non solo Antiste dallo Spezia: i neroverdi hanno preso Armand Laurienté dal Lorient. Tutto confermato rispetto alle precedenti indiscrezioni. Il club ha trovato l’accordo con la dirigenza francese. Nelle scorse ore il giocatore è arrivato in Italia per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il contratto con la sua nuova squadra.

Foto: Lorient Twitter