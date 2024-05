Laurienté riaccende il Sassuolo che riapre la corsa salvezza: battuta l’Inter 1-0

Il Sassuolo clamorosamente batte l’Inter 1-0, bissando il successo dell’andata. Buona gara per gli emiliani, che con coraggio hanno affrontato i campioni d’Italia.

Parte meglio l’Inter, che ci prova con Bastoni e Lautaro, ma senza impensierire Consigli. Il Sassuolo cresce, prova al 16′ con Lipani, grande parata di Audero. Al 20′ vantaggio neroverde. Brutto pallone perso in modo superficiale da Dumfries, che sulla linea di fondo prova a difenderlo finendo però per farselo soffiare da Doig: palla al Laurienté e gran botta sotto l’incrocio del francese che porta in vantaggio i suoi. Gol pesantissimo, prima rete subita da Audero in questo campionato.

Risponde l’Inter con Dumfries che incrocia di destro, che però sfiora il palo. Sassuolo riesce a gestire bene il vantaggio fino al minuto di recupero quando arriva il pareggio nerazzurro. Fallo laterale per i campioni d’Italia, Carlos Augusto calcia di sinistro, una deviazione fa finire la palla a Lautaro che insacca. Lunga review al VAR per capire se il capitano nerazzurro è in fuorigioco ed è così. Gol annullato. Si resta sull’1-0 per il Sassuolo con cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa, ovviamente è l’Inter a fare la partita, ma non c’è quella reazione rabbiosa e d’orgoglio dei campioni d’Italia, della dominatrice del campionato. Ma è un avvio spento, il Sassuolo non rischia, anzi. Al 60′, Inzaghi cambia modulo, l’Inter passa al 3-4-1-2, con Arnautovic che prende il posto di Mkhitaryan. Sostituzione anche sulla fascia destra, con Cuadrado per un opaco Dumfries.

Ma l’Inter costruisce davvero poco, unica opportunità all’82’, conm Cuadrado che sgasa, mette in mezzo, ma Arnautovic viene fermato a pochi passi dalla rete. Ci prova allora Barella da fuori, palla alta all’87’. L’Inter ci prova nel recupero, ma con poca convinzione.

E allora arriva una vittoria clamorosa al Mapei, il Sassuolo batte ancora l’Inter, l’unica a farlo in campionato, due volte su due, dopo la vittoria dell’andata al Meazza. Il Sassuolo riapre clamorosamente la corsa salvezza, portandosi a 29, raggiungendo l’Udinese a -2 dalla salvezza. L’Inter resta a 89.

Foto: twitter Sassuolo