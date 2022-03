Laurea honoris causa a Percassi: “Quarto posto? Senza errori arbitrali saremmo in lotta per altro”

Antonio Percassi, presidente dell‘Atalanta, ha ricevuto la sua seconda laurea honoris causa allo Iulm di Milano, alla presenza del rettore Gianni Canova.

Alla cerimonia presente anche l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini.

Al termine della cerimonia, Percassi ha parlato anche dell’attualità del suo club, a cominciare dall’arrivo di Stephen Pagliuca e i soci americani: “Sono una potenza e conoscono molto bene il mondo dello sport. Speriamo di poter migliorare col loro arrivo. Lee Congerton? Fondamentale avere una persona di questo livello, con esperienza internazionale. Ha un’impostazione diversa dalla nostra, l’Atalanta d’ora in poi investirà molto sugli uomini che ci fan fare un salto di qualità. Abbiamo bisogno di migliorare in tutto, e ci stiamo ragionando”.

Alla ripresa, testa prima al campionato: “Quarto posto? È tutto da giocare, ci sono squadre forti. Abbiamo subito degli errori madornali, speriamo non accada più, abbiamo perso diversi punti a causa di questi torti altrimenti saremo in lotta per altro”.

