Laurea ad honorem per Ancelotti: “Il calcio mi ha aiutato ad avere rispetto per le regole, per gli avversari e per i compagni”

Grande commozione per Carlo Ancelotti, proclamato dottore honoris causa in scienze motorie dall’Università di Parma. La consegna del diploma è avvenuta all’Auditorium Paganini gremito di amici e pubblico, tra cui spiccava anche il suo maestro Arrigo Sacchi. Ancelotti non ha trattenuto le lacrime quando il rettore Paolo Andrei lo ha proclamato dottore. “Qualcuno potrebbe dire che mi sono laureato avendo fatto pochi esami, in realtà ne ho fatti tanti e ne continuo a fare. Dirò ai miei giocatori che possono chiamarmi dottore”. Ad assistere alla proclamazione anche Ariedo Braida e il tecnico del Parma Fabio Pecchia.

Il tecnico ha così parlato in un discorso: “Il calcio mi ha aiutato a migliorare la relazione con gli altri, mi ha aiutato ad avere rispetto per le regole, per gli avversari e per i compagni. Essere un allenatore significa soprattutto saper ascoltare gli altri, i collaboratori e i giocatori, e poi prendere delle decisioni. Io cerco di trasmettere le mie idee attraverso la persuasione, e non imponendole. Sono calmo, tranquillo, paziente. Molto paziente. E, soprattutto, ho la fortuna di essere sorretto da una grande passione per questo sport. Una passione che avevo a quindici anni e che ho ancora oggi”.

Parole anche per Arrigo Sacchi: “Arrigo è stato un marziano. Ha avuto la forza e il coraggio di innovare in un ambiente che era un po’ indietro, molto ancorato alla tradizione”.

Foto: Instagram Ancelotti