L’attacco della Juve preoccupa ancora: mai così male nel secondo ciclo di Allegri

Nonostante le ultime due vittorie ottenute in stagione, in Coppa Italia contro la Lazio ed i campionato con la Fiorentina, i numeri della Juventus in fase realizzativa restano ancora preoccupanti. Gli uomini di Massimiliano Allegri, infatti, hanno realizzato, finora, 45 reti in campionato, due in meno delle ultime due annate, arrivati a questo punto della stagione, trascorse sempre con il tecnico livornese in panchina. I bianconeri non realizzavano così pochi gol dopo 31 gare dal 1999-2000, quando ad allenarli c’era Carlo Ancelotti. In quella stagione la Vecchia Signora concluse al secondo posto in Serie A, dietro alla Lazio scudettata all’ultima giornata.

Foto: Instagram Vlahovic