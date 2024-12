L’Atletico soffre ma vince 2-1 in casa del Barcellona. Prima vittoria per il Cholo in casa del Barça e primo posto

L’Atletico vince in maniera clamorosa in casa del Barcellona il big match della Liga. Una serata da ricordare per Simeone che per la prima volta vince da allenatore sul campo del Barça. Gara dominata dai catalani che cingono d’assedio l’Atletico che chiude il primo tempo con zero tiri in assoluto. Vantaggio catalano con Pedri alla mezz’ora che sembra il preludio di una grande serata. Ma nella ripresa, al primo tiro, l’Atletico pareggia con l’ex Udinese De Paul. Il Barcellona continua a fare la sua partita. Traversa clamorosa di Raphinha, poi Lewandowski liscia a porta vuota un gol già fatto all’88’. E la beffa arriva in contropiede al 95′. Finalizza Sorloth che manda in delirio i colchoneros che chiudono il 2024 in testa alla Liga. Atletico che sale a 41 punti. Il Barcellona, alla seconda sconfitta di fila, resta a 38. Il Real a 37.

Foto: sito Atletico