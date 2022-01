Tutto collegato. Dall’annuncio del Cagliari che ha ufficializzato la risoluzione del contratto di Diego Godin a quello dell’Atletico Mineiro che – secondo previsioni – ha reso noto l’arrivo del difensore uruguaiano. Una nuova avventura in Brasile per Godin, alle spalle un’esperienza con il Cagliari da dimenticare. E anche con l’Inter l’ex Atletico Madrid non aveva mantenuto le attese.

Foto: Twitter Cagliari