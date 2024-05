L’Atletico Madrid torna al vecchio logo: “A volte il cuore ha ragioni che il marketing non capisce”

“A volte il cuore ha ragioni che il marketing non capisce”. Abbracciare la storia per dare uno sguardo al futuro. L’Atletico Madrid ha voluto dare ascolto ai tifosi e ha deciso di tornare alla versione del vecchio stemma, quella del 1947. Un passo indietro nel tempo per tenere ancorate le radici del club a un ideale, ma con la volontà di guardare al futuro con ambizione e voglia di crescere sotto ogni punto di vista. E’ stata questa la motivazione della scelta fatta dal club biancorosso. A partire dal 1 luglio 2024, dunque, ci sarà il ritorno ufficiale del vecchio stemma.

Foto: sito Atletico Madrid