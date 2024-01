L’Atletico Madrid rispetta il patto con Kean. Nessun rallentamento e Correa è ancora lì

Ulteriori conferme su Moise Kean all’Atletico Madrid, mancano soltanto visite (domani e annuncio). Ulteriori conferme che smontano i rallentamenti “venduti” qualche giorno fa, evidentemente una notizia priva di fondamento, come se la trattativa stesse per saltare. Ulteriori conferme che cancellano le speculazioni dalla Spagna di un paio di giorni fa sul fatto che l’Atletico Madrid dovesse riflettere sul suo ingaggio in assenza di una cessione di Correa. Quest’ultimo ha dei discorsi avviati con l’Arabia ma non ancora definiti, può darsi che esca nei prossimi giorni. Ma nel frattempo l’Atletico Madrid decide di uscire allo scoperto per Kean, mantenendo il patto con l’attaccante atteso stasera al Wanda Metropoliano per la sfida contro il Valencia. Operazione da circa 400 mila euro più bonus, prestito secco oneroso e accodo retrodatato con la Juve. Kean a Madrid, nessun rallentamento e stop alle ricostruzioni fantasiose. Una volata dal 13 gennaio quando per la prima volta abbiamo accostato l’attaccante al club allenato da Simeone e fino a quel momento non c’era alcuna traccia dell’irruzione Atletico. Esattamente come non c’è alcuna traccia di un rallentamento o di una decisione legata alla posizione di Correa…

Foto: twitter Juve