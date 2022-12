L’Atletico Madrid riparte da Joao Felix e Morata: 2-0 all’Elche

L’Atletico Madrid riparte da Joao Felix e Morata: termina 2-0 al Metropolitano Stadium contro l’Elche. Gli ospiti rimangono in dieci uomini al 46′ a causa dell’espulsione di Verdu. Ma, al 53′, viene ristabilita la parità a causa della doppia ammonizione di Hermoso nel giro di tre minuti. Passano altri tre minuti e Joao Felix apre le marcature. Al 74′ Moratachiude la partita calando il bis. Nel finale un’altra espulsione per l’Elche che per la doppia ammonizione di Quina. I Colchoneros conquistano tre punti e si posizionano al terzo posto in classifica.

Foto: Instagram Atletico